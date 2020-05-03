Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor - BOLU
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Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor - BOLU

Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor - BOLU
03.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:54

Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.

Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sessiz günlerini yaşıyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2019 yılında 910 bin 435 kişinin ziyaret ettiği Abant, koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla en sessiz günlerini yaşamaya başladı.

Tedbirlerin alınmaya başlamasıyla tabiat parkına giriş yasaklandı. Tabiat parkı kontrol noktasında yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar yerini jandarmanın kontrolüne bıraktı. Kontrol noktasında bekleyen jandarma ekipleri vatandaşların tabiat parkına girişine izin vermiyor ve geri gönderiliyor.

Abant, tatilcileri yeni yüzüyle ağırlamaya hazırlanıyor

Yoğun tatilci baskısından kurtulan Abant Tabiat Parkı'nda doğa kendini yenilemeye başladı.

Tabiat parkı içerisindeki gölde bulunan Abant Alası balıkları kıyılara kadar geldi.

Yoğun piknikçi baskısına maruz kalan piknik alanlarında da çiçekler açmaya ve çimler yeşermeye başladı. Araç ve tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bitmesinin ardından tabiat parkında kuş ve kurbağa sesleri yankılanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Abant'ın turizme kapatılmasının ardından geniş çaplı çalışmaya başladıklarını, çalışma kapsamında zarar görmüş piknik masalarının değiştirildiğini, yeni piknik masaları için siparişlerin verildiğini, yürüyüş yollarının bakım ve onarımlarının yapıldığını, göle yavru balık bırakıldığını, göl kenarında bulunan ahşap köprünün tamiratı yapıldığını, piknik alanlarında yakınlan piknik ateşlerinin küllerinin toplandığını ve dere yataklarının temizlendiğini kaydetti.

Doğada ayak izlerinden başka iz bırakma

Temiz ve bakımlı bir Abant için çalışmalar sürdürülürken, ziyarete açıldıktan sonra da aynı şekilde kalması için ziyaretçilerin doğaya hassas davranmaları gerektiği ve doğada ayak izlerinden başka iz bırakmamaları gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Bolu'da göl, gölet ve derelerdeki balık popülasyonunu artırmak için yıl sonuna kadar Abant'a 600 bin balık yavrusu bırakılacak.

Tabiat parkının sessizliği havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde doğanın nasıl kendini yenilediği gözler önüne seriliyor.

Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor - BOLU

Kaynak: AA

Manşet

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