Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor
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Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor

Tabiat tutkunlarının gözdesi Abant en sakin günlerini yaşıyor
03.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:58

Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, 2019 yılında 910 bin 435 kişinin ziyaret ettiği Abant, koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla sessizliğe gömüldü.

Tedbirler kapsamında tabiat parkına giriş yasaklandı. Tabiat parkı girişinde önceden yoğunluk nedeniyle oluşan uzun kuyruklar, yerini jandarmanın kontrolüne bıraktı. Kontrol noktasında bekleyen jandarma ekipleri, vatandaşların tabiat parkına girişine izin vermiyor.

Abant, tatilcileri yeni yüzüyle ağırlamaya hazırlanıyor

Diğer yandan Abant Tabiat Parkı'nda doğa kendini yenilemeye başladı.

Tabiat parkı içerisindeki gölde bulunan Abant Alası balıkları kıyılara kadar geldi.

Piknik alanlarında da çiçekler açmaya ve çimler yeşermeye başladı. Tabiat parkında bugünlerde kuş ve kurbağa sesleri yankılanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Abant'ın ziyarete kapatılması ile yaptıkları çalışmalar kapsamında zarar görmüş piknik masalarının değiştirildiğini, yeni piknik masaları için siparişlerin verildiğini, yürüyüş yollarının bakım ve onarımlarının yapıldığını, göle yavru balık bırakıldığını, göl kenarında bulunan ahşap köprünün tamir edildiğini, yakılan piknik ateşlerinin küllerinin toplandığını ve dere yataklarının temizlendiğini kaydetti.

Temiz ve bakımlı bir Abant için çalışmalar sürdürülürken, ziyarete açıldıktan sonra da aynı şekilde kalması için ziyaretçilerin doğaya hassas davranmaları gerektiği ve doğada ayak izlerinden başka iz bırakmamaları gerektiği ifade edildi.

Bolu'da popülasyonu artırmak için 450 bini Abant Gölü'ne olmak üzere göl, gölet ve derelere yıl sonuna kadar 600 bin balık yavrusu bırakılması planlanıyor.

Kuş cıvıltılarının hakim olduğu tabiat parkı drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Manşet

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