Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR - Haberler | Güncel
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

ANTALYA Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde orkide kök ve çiçekleri toplayan iki kişiye, toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı.

ANTALYA Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde orkide kök ve çiçekleri toplayan iki kişiye, toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan 346 adet orkideye ise el konuldu.

Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekiplerince yapılan denetimde ilgili saha içerisinde izinsiz bulunan iki kişinin, yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığını tespit etti. Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren iki kişiye, kişi başı 80 bin 465 TL olmak üzere toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı.Antalya Şefliği ekiplerince el konulan 346 adet orkide, Antalya DKMP Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube Müdürlüğü'nde görevli Dr. Biyolog Sezgi Şeref ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından yapılan incelemelerde, el konulan orkidelerin Himantoglossum roberitanum (Dev orkide) ve Ophrys mammosa (Kedikulağı orkidesi) türleri olduğu tespit edildi.


Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza
Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Günok Mesut Bakkal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:44:28. #1.14#
title