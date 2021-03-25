Tabiat parkından izinsiz orkide toplayan 2 kişiye 160 bin lira ceza

ANTALYA Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde orkide kök ve çiçekleri toplayan iki kişiye, toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı. Toplanan 346 adet orkideye ise el konuldu.

Aksu ilçesinde bulunan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekiplerince yapılan denetimde ilgili saha içerisinde izinsiz bulunan iki kişinin, yumrulu bitkilerden olan 2 türe ait orkideleri kök ve çiçekleriyle birlikte topladığını tespit etti. Sahanın biyolojik çeşitliliğine zarar veren iki kişiye, kişi başı 80 bin 465 TL olmak üzere toplam 160 bin 930 TL idari para cezası uygulandı.Antalya Şefliği ekiplerince el konulan 346 adet orkide, Antalya DKMP Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube Müdürlüğü'nde görevli Dr. Biyolog Sezgi Şeref ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orkide Araştırmacısı Doç. Dr. Gökhan Deniz ile Akdeniz Üniversitesi Botanik ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Candan Aykurt tarafından yapılan incelemelerde, el konulan orkidelerin Himantoglossum roberitanum (Dev orkide) ve Ophrys mammosa (Kedikulağı orkidesi) türleri olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR