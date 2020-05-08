Tabiat parkında yenileme çalışmaları devam ediyor
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Tabiat parkında yenileme çalışmaları devam ediyor

Tabiat parkında yenileme çalışmaları devam ediyor
08.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:28

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi tabiat parkında tahrip olan piknik masalarının yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediyesi tabiat parkında tahrip olan piknik masalarının yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından tabiat parkında yenileme ve onarım çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Çalışmalar doğrultusunda tabiat parkında bulunan kamelya ve piknik masalarının, eksik ve kırılan kısımları onarıldı. Verniği ve boyası kötü olan malzemelerin vernik ve boyamaları yapılarak bakımı gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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