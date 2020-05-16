TABELA KONULDU: YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı.

-KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy 'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.

8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi. "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı. 7/24 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor

Görüntü dökümü

-----------------HASTANENİN SON DURUMU (havadan)-Hastane inşaatından görüntüler-Binalardan görüntüler-Hastanenin isminin yer aldığı tabela-Uyarı tabelaları-Detay görüntüler

DHA FEE

- İstanbul

Kaynak: DHA