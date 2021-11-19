Tabela ile yapılan park alanı birbiriyle uyuşmuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bisikletle giriş yasağı tabelasının yanında bisiklet park alanı olması, vatandaşın kafasını karıştırıyor.

Bisiklet kullanımının çok yaygın olduğu Eskişehir'deki en büyük yaya yollarından biri olan İsmet İnönü-1 Bulvarı'nda bir tabela dikkat çekiyor. Bisiklet girişinin yasak olduğunu gösteren tabelanın arkasında bisiklet park alanın olması, görenleri şaşırtıyor. Bisiklet park alanının olması insanlarda bisikletle girebileceği düşüncesini uyandırırken, kafa karışıklığı yaşayan bisiklet sürücüleri ya tabelanın ya da park alanın kaldırılmasını istiyor.

"Büyük bir çelişki var"

Söz konusu caddeden devamlı bisikletle geçtiğini belirten Oktay Akaydın, yasak konusunda büyük bir çelişki olduğunu söyleyerek, "Bu yolu devamlı kullanıyorum. Bisiklet giremez tabelasını daha önce görmüştüm fakat insanların buradan bisikletle geçtiğini gördüğüm için bende bu yolu kullanmaya devam ettim. Bu cadde bisiklet yasağı olmasına rağmen belediyenin buraya bisiklet parkı koyması gerçekten büyük bir çelişki. Genel olarak insanlar bisiklet parkı olduğunu görünce yasak olduğunu düşünmüyor. İki seçenek var ya park alanının kaldırılması gerekiyor ya da yasağın kaldırılması gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR