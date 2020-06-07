Tabela ile duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Tabela ile duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mağazanın tabelası ile duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tabela ile duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
07.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:53

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mağazanın tabelası ile duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1201 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir giyim mağazasının tabelası ile duvar arasındaki boşluğa giren yavru kedi sıkıştı. Durumu fark eden işyeri sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yapılan kontrollerde yavru kedinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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