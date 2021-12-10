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Tabela direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

Tabela direğine çarpan aracın sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta şehir bilgilendirme tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta şehir bilgilendirme tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Haydarbey Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana gelen kazada, Rıza Alperen Darıcı'nın (21) kullandığı 46 BD 433 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki bilgilendirme tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan gencin cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trafik kazasında torununun öldüğü haberini duyan Hüsne Aksen'in de (66) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Tabela direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

Tabela direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

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