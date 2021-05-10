Tabatabaei: "Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tabatabaei: "Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli"

Tabatabaei: 'Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, sokak hayvanlarında popülasyon kontrolü için kısırlaştırma işleminin büyük önem arz ettiğini, bu yıl başından itibaren 2 bin hayvanın kısırlaştırılarak tedavi edildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, sokak hayvanlarında popülasyon kontrolü için kısırlaştırma işleminin büyük önem arz ettiğini, bu yıl başından itibaren 2 bin hayvanın kısırlaştırılarak tedavi edildiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde oluşturulan yeni alanlarda sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma sonrası tedavileri yapılarak enfeksiyon riski en aza indiriliyor. 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara verilen tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri sürüyor. Bu yıl başından itibaren 2 bin hayvanın kısırlaştırılarak tedavi edildiği bakım merkezinde yeni oluşturulan bölümler ile enfeksiyon riski en aza indiriliyor.

10-14 günlük tedavinin ardından hayvanların doğal yaşamına bırakıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, "Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma işlemi büyük önem arz ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimiz tarafından bize getirilen sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bakım merkezimizde yeni oluşturduğumuz alanlar ile kısırlaştırma sonrası yara tedavileri ve pansumanları yapılıyor. Çip ve kulak küpeleri takılıyor. Tedavi bitip yaralar kapandığında da can dostlarımız ilçe belediyeleri tarafından doğal yaşamına bırakılıyor" dedi. - SAMSUN

Tabatabaei: 'Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli'
Tabatabaei: 'Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tabatabaei: "Popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çok önemli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:27:22. #1.16#

title