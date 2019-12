Tabar: "Güçlü bir belediyeyiz"

27.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:13

İnegöl Belediyesi'nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği 'Bereket Sofrası Halk Günleri' etkinliği bu hafta İsaören Camisinde gerçekleştirildi. Cami cemaatiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Güçlü bir belediyemiz var" dedi.



Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta İsaören Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.



Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları, Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, İsaören Mahallesinin sorunları masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.



Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade etti. Taban, "Bugün bereket soframızı İsaören Mahallemizde kurduk. Sizler de teşrif ettiniz Allah razı olsun. Özellikle çocuklarımızın da bizlere eşlik etmesi beni mutlu etti. Her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Aslında bir vesileyle vatandaşımızla mutlaka bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Yaklaşık 2 aydır görev yapıyorum. Göreve geldiğimiz süre içerisinde bu programları sürekli uygulamaya devam ettik" dedi.



Vatandaşı anlamayanların başarılı olma şansı olmadığını ifade eden Taban, "Onun için vatandaşın istek ve taleplerini, gerek teşkilatlarımız aracılığıyla, gerek belediyemiz aracılığıyla, muhtarlarımız kanalıyla nereden ne gelmişse bunları planlarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımızı da tasarruflu kullanarak sizlere yeniden hizmet olarak geriye döndürmeye çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun iyi gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü her alana yetişmeye çalışıyoruz. Köyü, beldesi, merkez mahalleleri artık yolarıyla, asfaltıyla, altyapılarıyla merkezde ne varsa oralarda da olacak. Bu artık giderek yaygınlaşmaya başladı. Tabi ihtiyaçlar bitmez. İnsan yaşadıkça bir yandan yapılanlar eskiyor bir yandan da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ancak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Güçlü bir belediyemiz var. Makine ekipman kaynağımızı güçlendiriyoruz, insan kaynağımızı eğitiyoruz sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Sizlerin de bu anlamda fikir, öneri ne varsa iletirseniz biz de daha güçlü şekilde inşallah bu eksikleri gidermiş oluruz. Allah'a hamdolsun hiçbir zaman milletimizin başını yere eğdirecek hamle içerisinde bulunmadık. Bu kadrolar her zaman en güzel şekilde hizmet etmek için çalışıyor. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA