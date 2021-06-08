Tabanlık ayakkabının konforunu arttırıyor

Tabanlık ayakkabının konforunu arttırıyor Tabanlık kaliteli olmalı ve birkaç ayda bir değiştirilmeli Yılların ayakkabı tamircisi Saffet Karataş;

Tabanlık ayakkabının konforunu arttırıyor

Tabanlık kaliteli olmalı ve birkaç ayda bir değiştirilmeli

Yılların ayakkabı tamircisi Saffet Karataş; "Ne kadar pahalı olursa olsun ayakkabının tabanlığı kötüyse bizi bir ömür taşıyan ayağımız rahat etmez"

"Ayakkabı alırken sadece modeli ve tipine değil, tabanlığına da bakılmalı"

ESKİŞEHİR - Havaların ısınmasıyla ayakkabı içinde uzun süre kalan ayaklarda rahatsızlıklar baş gösterirken ayakkabı tamircileri bu durumun kaliteli tabanlık ile çözülebileceğini belirtiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle artan hava sıcaklıkları, ayaklarda terleme ve kokunun yanı sıra birçok sıkıntıya neden oluyor. Günün büyük bir bölümünü ayakta geçiren vatandaşların ayaklarında ve bacaklarında ayakkabıdan kaynaklı oluşan çeşitli ağrılar için tecrübeli ayakkabı tamircisi Saffet Karataş, tabanlığın önemine değindi. Ayakkabı ne kadar pahalı olursa olsun tabanlığının kötü olması halinde kişinin ayağının rahat edemeyeceğinin altını çizen Karataş, "Ayakkabı bin TL de olsa, 500 veya 100 TL de olsa önemli olan tabanlık. Yaz aylarında özellikle ayak terliyorsa, rahat basımı yoksa terletmeyen, koku yapmayan silikonlu tabanlıklar var. Tabanlığın 3 ayda bir değişmesi lazım. Mesela bir paket sigara 20 TL iken tabanlık da 30-40 lira. 3 ayda bir tabanlık değişirse, ayak hava alırsa insan rahat eder. Ayak hava almazsa rahat etmez" diye konuşarak tabanlığın düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

"Ayakkabıda en önemli husus tabanın kalitesi"

Saffet Karataş, İnsanların tabanlık yerine ayakkabının şekline baktığını aslında önemli olan hususun ucuz ayakkabıda da, pahalı ayakkabıda da tabanlığın kalitesi olduğunu söyledi. Karataş, "Vatandaşlar tabanlığı önemsemiyor. Ayakkabı alırken sadece ayakkabının modeli ve tipine bakıyor, tabanlığına bakmıyorlar. 5 TL'lik ayakkabı da alsa tabanlıkla alakası yok, hemen bir tabanlık veriyorum ayakkabı bin TL'lik oluyor. Tabanlık çok önemli. Özellikle yazlıkları yazın, kışlıkları kışın senede bir sefer değiştirebiliyorlarsa değiştirsinler." dedi.

"Çıkardığım ve taktığım tabanlık arasında dağlar kadar fark var"

Tabanlık değişim işleminin ardından ayakkabının konforlu olduğuna değinen ayakkabı tamircisi Saffet Karataş, kaliteli tabanlığın ayakkabının adeta değerini arttırdığına değindi. Son olarak ayakkabı tamircisi Karataş, herkesin tabanlığa gereken önemi göstermesi konusunda şu tavsiyelerde bulundu.

"Tabanlık değişimi yaparken; eski tabanlığı çıkarıp yenisini takıyorum, dezenfekte etmek için sprey sıkarak ayakkabının içini temizliyorum ve vatandaş o ayakkabıyı giydiği zaman ayakkabı sanki sıfır gibi oluyor. Çıkardığım ve taktığım tabanlık arasında dağlar kadar fark var. Kişi maddiyatına göre 100 liraya bir ayakkabı giyerken içine 30-40 liraya o tarzda bir tabanlık taktığımızda ayakkabı 500 liralık oluyor. Pahalı ayakkabı almaya gerek yok, önemli olan tabanlık. Ayak sağlığı çok önemli herkes buna dikkat etmeli, ayaklarımız bizi ömür boyu taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut