Tabancayla vuruldu 5 kat sürünerek aşağı indi

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da uzman çavuşun tabancayla ağır yaraladığı şahıs 5 kat merdivenlerden sürünerek aşağı indikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Ogün K. (24) mahalledeki bir apartmanın 8. katına çıktı. Uzman çavuş burada tartıştığı Özkan Bolat'ı (35) kasığından vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı ise kanlar içinde 3. kata kadar sürünerek merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada durumu fark eden apartman sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri de zanlıyı yalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede Sarıçam ilçesinde yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Bu arada, Özkan Bolat'ın ise otomobilinin apartmanın önünde kaldığı, iki tarafında olayın meydana geldiği apartmanda ikamet etmediği öğrenildi. - ADANA