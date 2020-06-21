Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi (2)
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Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi (2)

DJ'Yİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, DJ Levent Bat'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Ö. ile birlikte 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tabancayla vurulan DJ öldü, arkadaşı 'şakalaşırken oldu' dedi (2)
21.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:31

DJ'Yİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, DJ Levent Bat'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Ö. ile birlikte 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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