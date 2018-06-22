Cinnet Getiren Baba, Tabancayla Vurduğu 2 Oğlunun Öldüğünü Sanıp İntihar Etti

Batman'ın Sason ilçesinde, cinnet getiren Hadi Y. (60), biri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan 2 oğlunu tabancayla vurdu. Hadi Y., ikisinin de öldüğünü sanıp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Yaralanan 2 kardeş ise hastanelerde tedaviye alındı.

CİNNET GETİREN ADAM İKİ OĞLUNA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Olay, bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Sason ilçe merkezindeki evde meydana geldi. Hadi Y., oğulları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Y. (40) ve İsmail Y. (35) ile belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce cinnet getiren Hadi Y., tabancasını eline alıp, iki oğluna art arda ateş etti.

ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜNÜ SANIP İNTİHAR ETTİ

Feyzullah Y. ve kardeşi İsmail Y., kanlar içinde yerde kalırken, Hadi Y., iki oğlunun da yaşamını yitirdiği sanıp, başına dayadığı aynı silahı ateşledi.

2 OĞLU TEDAVİYE ALINDI

Hadi Y., olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan İsmail Y. Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Y. ise Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.