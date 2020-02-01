Tabancayla oynayan genç kendini vurdu

01.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:57

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 yaşındaki genç, evde babasına ait tabancayla oynarken kendini karnından yaraladı.



Olay, 16.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada ailesiyle yaşayan 17 yaşında Armağan B. adlı genç, babasına ait beylik tabancasıyla oynarken bir anda silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet ettiği Armağan B. yaralanarak yere düştü. Silah sesine odaya koşan gencin abisinin yardım çığlıklarına koşan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Armağan B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken olay hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA