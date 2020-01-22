Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı
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Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı

Adana'da tabancayla oynarken kendisini vurarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

22.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:06
Tabancayla oynarken kendini vuran genç kurtarılamadı

'da tabancayla oynarken kendisini vurarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Selahattin Bayram (25), merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi 'ndaki kendilerine ait bakkal dükkanında elindeki tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.


Özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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