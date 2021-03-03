Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
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Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu

03.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:51
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu

BOLU'da, B.C. iddiaya göre oynadığı tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

BOLU'da, B.C. iddiaya göre oynadığı tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. B.C. evinde iddiaya göre kendisine ait olan tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada tabanca kazara ateş alınca B.C., bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan B.C. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralı B.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.


Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu
Tabancayla oynadığı sırada kendisini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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