Tabancayla kendini vurdu

Samsun'da tabancayla kendini vuran 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da tabancayla kendini vuran 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çivril Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Altungayular (30) girdiği bunalım sonucu evindeki yatak odasında kendini tabancayla kafasından vurdu. Ağır yaralanan Ferdi Altungayular olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı