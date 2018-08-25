Tabancayla Kazara Kendini Vurdu

Tabancayla Kazara Kendini Vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde tabancayla kazara kendini vuran şahıs yaralandı.

Tabancayla Kazara Kendini Vurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde tabancayla kazara kendini vuran şahıs yaralandı.

Olay, Başkaya Mahallesi Uluavlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikniğe giden Ali G. (53), silahla eğlence amaçlı havaya ateş etti. İlk atıştan sonra tabancası tutukluk yapan şahıs kontrol amaçlı silahına baktığı sırada, tabanca ateş aldı. Sağ karın boşluğundan yaralanan şahıs olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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