Tabancayla intihara kalkışan kişi, ağır yaralandı DENİZLİ'de evinde, kendisini tabancayla göğsünden vurarak intihara kalkışan 49 yaşındaki Osman A. ağır yaralandı.

DENİZLİ'de evinde, kendisini tabancayla göğsünden vurarak intihara kalkışan 49 yaşındaki Osman A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman A. tedaviye alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Osman A., ailesinin evde olduğu sırada kendisini tabancayla göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Osman A.'yı gören ailesi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Osman A., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA