Tabancayla İntihar Etti

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde, Mustafa B. (65), evinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, ilçenin Söğütpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi yakındaki bahçede çalıştığı için evde yalnız olan evli ve 6 çocuk babası Mustafa B., tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyup eve gelen aile fertleri, Mustafa B.'yi yerde kanlar içinde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Mustafa B.'nin olaydan saatler önce çevresindeki bazı kişilerden helallik istediği de iddia edildi.

- Samsun

Kaynak: DHA