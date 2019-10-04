Tabancayla göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı (2)

04.10.2019 01:24

HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Yücel K. tarafından ruhsatsız tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Tayfun Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA