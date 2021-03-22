Tabancayla büfeye giren şüphelinin 3 şişe alkollü içki gasbettiği anlar kamerada
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Tabancayla büfeye giren şüphelinin 3 şişe alkollü içki gasbettiği anlar kamerada

22.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:05
Tabancayla büfeye giren şüphelinin 3 şişe alkollü içki gasbettiği anlar kamerada

ÇORUM'da tabanca ile girdiği büfede çalışanı tehdit edip, 3 şişe içki alan Koray G., polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da tabanca ile girdiği büfede çalışanı tehdit edip, 3 şişe içki alan Koray G., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahabey Caddesi'ndeki bir tekel bayinde meydana geldi. Koray G., elinde tabanca ile girdiği bayide, kasiyere "Patronunun bana borcu var, 1000 lira ver" dedi. Kasiyer ise, patronunun olmadığını, kendisinin de konudan haberinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine Koray G., tabancayı masanın üzerine koyup, 3 şişe alkollü içki alarak ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Koray G., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi ise bu kişiye borcu olduğu iddialarını yalanladı.


Tabancayla büfeye giren şüphelinin 3 şişe alkollü içki gasbettiği anlar kamerada
Tabancayla büfeye giren şüphelinin 3 şişe alkollü içki gasbettiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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