Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde geçtiğimiz 29 Ekim'de meydana gelen olayda, O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, O.A., tabancayla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan O.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. O.A, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.Ö., B.B.Ö. ve 1 kişiyi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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