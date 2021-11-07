Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde geçtiğimiz 29 Ekim'de meydana gelen olayda, O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, O.A., tabancayla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan O.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. O.A, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.Ö., B.B.Ö. ve 1 kişiyi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada

 Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

Sulama kanalına düşen 61 yaşındaki kadın boğularak hayatını kaybetti

 KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title