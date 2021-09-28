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Tabancayla ateş açan kişi, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu öldü

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Tabancayla ateş açan kişi, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu öldü

Konya'da kendisini uyarmak isteyen iki mahalle bekçisine silahla ateş açan kişi, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'da kendisini uyarmak isteyen iki mahalle bekçisine silahla ateş açan kişi, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen iki bekçi, yol ortasındaki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen kişiyi uyarmak istedi.

Otomobilin yanına gelen bekçiler A.A. (28) ve H.E. (26), araçtaki Mehmet Toker'in (25), yarı baygın halde olduğunu gördü.

Karşısında bekçileri görünce araçtan inip kaçmaya başlayan Toker, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla bekçilere ateş etmeye başladı.

Bunun üzerine iki bekçi, Toker'i durdurmak için havaya doğru uyarı ateşi açtı. Toker, bekçilerden H.E'nin silahından çıkan kurşunun yerden sekip, koltuk altına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan inceleme sonucu alkollü olduğu belirlenen Toker'in, otomobilinde de çok sayıda içki şişesi bulundu.

Toker'in, "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan iki bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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