Tabancayı kontrol ederken arkadaşını öldürdü Adana'da bir kafede ruhsatsız tabancayı kontrol ederken, elinin tetiğe değmesi sonucu arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandıEdinilen bilgiye göre olay, 18 Haziran saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

Adana'da bir kafede ruhsatsız tabancayı kontrol ederken, elinin tetiğe değmesi sonucu arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Haziran saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaşıyla kafede buluşan Mert Akıllıca, bir süre alkol alıp sohbet etti. Akıllıca, kafe sahibi Fatih A.'nın ruhsatsız tabancasını, şarjörünü çıkararak inceleyen Erdal A.'dan alarak bakmak istedi. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Akıllıca'nın başına isabet etti. Akıllıca'nın kanlar içinde yere yığıldığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akıllıca'nın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin cesedi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, olayla ilgili Erdal A., Fatih A. (24), Bahtiyar K. (19), M.K. (19) ve O.A.'yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal A. tutuklanırken, Fatih A. ve Bahtiyar K. adli kontrol şartıyla, M.K. ile O.A. ise ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA