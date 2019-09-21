21.09.2019 11:59

Tabancası ateş alan adam gelen polisleri 'cinayet yok ya' diyerek karşıladı

Silahı bir anda ateş alan adam yaşananları esprili bir dille böyle anlattı

Silah patladı gelen polislere 'dolap düştü' dedi ama ikna edemedi

Dolap düştü yalanına polisi inandıramayınca para cezasından kurtulamadı

DENİZLİ - Denizli'de evinde temizlediği tabancanın patlaması sonucu kapısının önünde onlarca polisi gören şahıs çıkan sese önce 'dolap düştü' dedi, polisler ikna olmayınca ise gerçeği söyleyerek silahın yanlışlıkla ateş aldığını kabul etti. Şahıs olay sonrası yaşananları ise esprili bir dille anlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1233 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Menderes D., isimli şahıs evdeki tabancasını temizlerken silah bir anda ateş aldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye önce mahalle ve çarşı bekçileri geldi. Ardından ise çok sayıda polis ekibi silaj sesinin geldiği yere geldi. İnceleme başlatan ekipler silah sesinin Menderes D.'nin evinden geldiğini tespit etti. Kapısında onca polisi gören Menderes D., çıkan ses ile ilgili olarak önce dolap düştü dedi. Fakat polisler duruma inanmayınca Menderes D., her şeyi itiraf ederek temizlediği silahının patladığını kabul etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa kabahatler kanunu kapsamında para cezası işlemi uygulayarak bölgeden ayrıldı.

"Önce 'dolap düştü' dedim, sonra silah patladığını itiraf ettim"

Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine esprili bir dille anlatan Menderes D., söylemleri ile hem güldürdü hem de düşündürdü. Olayın hata sonucu olduğunu söyleyen Menderes D., "Silah hata ile patladı. Silahı temizleyip, yağlarken bir anda patladı. İtiraz mı edelim? Olay oldu. Önce bekçiler sonra polisler geldi, sorular sordu. Bende 'cinayet yok ya' dedim. Önce 'dolap düştü' dedim, sonra silah patladığını itiraf edip gerçeği konuştu. Bize gereken cezayı verdiler babacığım ne yapalım?" dedi.

Olay sonrası komşularının geldiğini de sözlerine ekleyen Menderes D., her hangi bir olay olmamasından dolayı mutlu olduğunu ve bunu da yanındaki komşusuna 'öyle değil mi kardeşim, mutluyuz?' diyerek teyit ettirmesi ise güldürdü.

Öte yandan, yanlışlıkla ateş alan tabancanın ise kuru sıkı olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA