Tabancalı, meşaleli asker eğlencesinde yolu trafiğe kapattılar

Antalya'da asker uğurlama konvoylarında cadde ve sokakların trafiğe kapatılıp tabancayla havaya ateş edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'da asker uğurlama konvoylarında cadde ve sokakların trafiğe kapatılıp tabancayla havaya ateş edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Kepez ilçesinde dün akşam farklı bölgelerde vatani görevleri için askere gidecek gençler için arkadaşları tarafından otomobil ve motosikletli konvoylar düzenlendi. Özellikle kısıtlamadan önceki saatleri tercih eden gençler trafiği ve insanların hayatlarını tehlikeye attı. İlk grup Fabrikalar Mahallesi'nden hareket ederek, ellerinde tabancayla havaya ateş ederek Çallı Alt Geçidi'ne girdi. Burada yolu trafiğe kapatan gençler, alt geçit içinde defalarca havaya ateş etti. Bazı gençlerin araçtan inip, bazılarının motosiklet üzerinden havaya ateş ettikleri görüldü. Hem gürültü kirliliğine neden olan hem de tabanca ile tehlikeye davet çıkaran gençlerin bu hareketi büyük tepkiye neden oldu.

Yine Kepez ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde meşaleler yakıldı, sosyal mesafe unutuldu. Kepez seyir terasında ise gençler birbirlerinin omuzlarına çıkıp eğlendi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli ve vurdumduymaz görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı