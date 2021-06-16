Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
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Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Yaşam

- Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi Antalya'da motosiklet ve otomobilli asker uğurlama konvoylarında, cadde ve sokakların trafiğe kapatılıp tabancayla havaya ateş edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

- Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ve otomobilli asker uğurlama konvoylarında, cadde ve sokakların trafiğe kapatılıp tabancayla havaya ateş edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Kepez ilçesinde dün akşam farklı bölgelerde vatani görevleri için askere gidecek gençler için arkadaşları tarafından otomobil ve motosikletli konvoylar düzenlendi. Özellikle kısıtlamadan önceki saatleri tercih eden gençler hem trafiği hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı. İlk grup Fabrikalar Mahallesi'nden hareket ederek, ellerinde tabancayla havaya ateş ederek Çallı Alt Geçide girdi. Gençler burada yolu trafiğe kapattı, alt geçit içinde defalarca havaya ateş etti. Bazı gençlerin araçtan inip, bazılarının motosiklet üzerinden havaya ateş ettikleri görüldü. Hem gürültü kirliliği hem de tabanca ile tehlikeye davet çıkaran gençlerin bu hareketleri büyük tepkiye neden oldu.

Yine Kepez ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde meşaleler yakıldı, sosyal mesafe unutuldu, Kepez seyir terasında ise gençler birbirlerinin omuzlarına çıkıp eğlendi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli ve vurdumduymaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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