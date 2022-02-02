TABANCA KABZASIYLA VİTRİN CAMINI KIRIP, 500 BİN TL'LİK ALTINI ALARAK KAÇTILAR

GAZİANTEP'te 2 kişi, tabancanın kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kırıp yaklaşık 500 bin TL'lik altını aldı. İş yeri sahibi havaya ateş açınca paniğe kapılan 2 şüpheli, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

Barak Mahallesi'nde sabah saatlerinde maskeli 2 kişi, Alican Bulut'a ait kuyumcu dükkanın önüne geldi. Şüphelilerden biri tabancasının kabzası ile camını kırdığı vitrindeki altınları aldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, tabanca ile havaya ateş etti. Paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcunun önünde bekleyen araçlarına binerek 500 bin TL değerinde olduğu belirlenen altınlarla kaçtı.

Alican Bulut'un ihbarı üzerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Dükkandaki ve bölgedeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BİRİSİ ARABADA BEKLEDİ'

Alican Bulut, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Maskeli 2 şüpheliydi. Birisi arabada bekledi diğeri gelip camı kırdı. Yarım kilo altın vardı, vitrinde onu alıp kaçtılar. Polisler inceleme yapıyor, inşallah bir an önce bulunur? diye konuştu.