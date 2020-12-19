Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı
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Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı

19.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:35
Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı

Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı ANKARA'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bulunan özel tıp merkezinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden 2 kişi, yanındaki tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti.

Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı
ANKARA'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bulunan özel tıp merkezinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden 2 kişi, yanındaki tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti. 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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