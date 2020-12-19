Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı

Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı ANKARA'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bulunan özel tıp merkezinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden 2 kişi, yanındaki tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti.