Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı
19.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:35
Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı ANKARA'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bulunan özel tıp merkezinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden 2 kişi, yanındaki tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti.
Tabanca ile sağlık çalışanlarını darbettiler 2 gözaltı
ANKARA'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde bulunan özel tıp merkezinde yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden 2 kişi, yanındaki tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti. 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER