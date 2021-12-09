Taban ödüllü küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ağırladı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eylül ayında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali kapsamında 5 ayrı alanda yapılan yarışmalarda dereceye giren üreticileri misafir etti.

İnegöl Belediyesi Eylül ayında şehirde ilk kez düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalini hayata geçirmişti. Uluslararası bir organizasyon olan festivale yurt dışından da ziyaretçiler gelirken, pek çok farklı ırk burada sergilenmişti. İnegöl hayvancılığı anlamında önemli bir adım olan festivalde, 5 ayrı alanda yarışmalar da yapıldı. Kıvırcık ırkı yetiştiriciliği, Tahir Ova ırkı yetiştiriciliği, Doğu Friz yetiştiriciliği, Siyah Doğu Friz yetiştiriciliği ve çoban köpeği yarışmasında derece elde eden üreticiler, bugün Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi.

Ödüllü üreticileri meclis salonunda misafir eden Başkan Alper Taban, "Eylül ayında şehrimizde Küçükbaş Hayvancılık Festivalini gerçekleştirmiştik. Sizin de katkınızla güzel bir çalışma hayata geçirdik. Bunlarla ilgili tek başına organizasyon yapmak çok mümkün değil. Biz zemini hazırladık sizler de buraya gelerek hayvanlarınızı sergilediniz ve bu çaba kıymetli bir değere dönüştü. Bugün de festival kapsamında yaptığımız yarışmalarda derece almış arkadaşlarımız aramızda" dedi.

İnegöl'de 60 bin küçükbaş hayvan var

Tarımla alakalı ciddi adımlar atabilmek adına bu işin kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmaya çalıştıklarını belirten Taban, şöyle devam etti:

"Hayvancılıkla alakalı neler yapabileceğimizi buradaki paydaşlarımızla, Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği Başkanımız İbrahim Kutlu ve yöneticileri başta olmak üzere çalışmaya başladık. Şehrimizde yaklaşık 60 bin küçükbaş hayvan envanteri olduğunu biliyoruz. Yaptığımız festivalin de özellikle insanların uğraştıkları bu işin neresinde olduğunu görmesi noktasında fayda sağladığını düşünüyorum. Uluslararası anlamda ırklar geldi, sunumlar yapıldı. Ben bunun karşılıklı bir faydaya dönüştüğünü söyleyebilirim. Tabi biz öncelikle şehrimizden sorumluyuz. Bu alandaki gelişimi de önemsiyoruz. Bundan sonraki festivalimizi de arkadaşlarımız detaylı şekilde değerlendirip daha nitelikli şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak sizler olmadan bu işin olması mümkün değil. Festivalimiz kapsamında yapılan yarışmalarda; Kıvırcık ırkı yetiştiriciliğinde, Tahir Ova ırkı yetiştiriciliğinde, Doğu Friz yetiştiriciliğinde, Siyah Doğu Friz yetiştiriciliğinde ve çoban köpeği yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımız burada. Kendilerini birer plaketle onure etmek istedik. Bu faydaların da şehrimizde bir katma değer oluşturmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte çok daha güzel başarıları burada konuşacağız" diye konuştu. - BURSA