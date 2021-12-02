Taban İNESMEK kurslarını ziyaret etti

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden 8 kursu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Pandemi sürecinde ara verilen İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Bu yıl toplam 1800 ön kaydın alındığı kurslarda şu an mevcut 1200 kursiyer 33 farklı branşta 57 grup ile eğitimlerini sürüyor.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi ile birlikte Gençlik Merkezi, Alanyurt Köy İçi Kurs Merkezi, Alanyurt Yunusemre Kurs Merkezi ve Huzur Mahallesi Kurs Merkezinde 5 ayrı noktada devam eden kurslarda hem kişisel gelişim, hem de anlamda eğitimler veriliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, çarşamba akşamı Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde devam eden 8 ayrı kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Taban beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve meclis üyeleri ile birlikte genel muhasebe, bilgisayar işletmenliği, saça geçici ve kalıcı şekil verme, İngilizce seviye A1, fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme, diksiyon, ev yemekleri hazırlama ve kadın düz dar etek giyimi kurslarını ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet edip istişarelerde bulunan Başkan Alper Taban, ev yemekleri hazırlama kursunda hazırlanan ikramların da tadına baktı. - BURSA