Taban: "Hedefimiz Daha Güzel ve Daha Yaşanabilir Bir İnegöl"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bereket Sofrası'nda vatandaşlarla buluştu.

Her cuma sabahı farklı bir camide kurulan "Bereket Sofrası Halk Günleri" bu hafta Alanyurt Merkez Camii'nde kuruldu. Başkan Alper Taban, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, başkanlık değişimi sonrası hizmetin kaldığı yerden devam ettiğini ifade ederek, "Hedefimiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir İnegöl. İnsanların daha mutlu ve daha huzurlu olduğu bir İnegöl'ü inşa etmek arzusundayız" dedi.

Bu sofraların gayesinin vatandaşla bir araya gelmek olduğuna da vurgu yapan Alper Taban, "Burada uzun uzun konuşmak veya yaptıklarımızı anlatmaktan ziyade, sizinle beraber olmak istiyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızla buluşmuşken, bizlere iletmek istediklerini dinliyoruz. Muhakkak yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, ve yapamadıklarımız, eksik kalan işler var. Bunların da farkındayız. Biliyorsunuz 2017 Kasım ayında bir değişim oldu. Alinur Aktaş Başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İnegöl'de de arkadaşlarımız emaneti bize teslim ettiler. Bizler de kaldığımız yerden mevcut planlamaları tekrar gözden geçirerek devam ettiriyoruz. Buradaki hedefimiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir İnegöl. İnsanların daha mutlu ve daha huzurlu olduğu bir İnegöl'ü inşa edeceğiz" dedi. - BURSA