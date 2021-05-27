Taban: "Gören göz olmamız lâzım"
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Taban: "Gören göz olmamız lâzım"

Taban: 'Gören göz olmamız lâzım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göreve geldiği günden bu yana ilçe halkının fikirlerini her zaman önemseyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Gören göz olmamız lazım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe halkının fikirlerini her zaman önemseyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Gören göz olmamız lazım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların gördükleri eksik ve aksaklıkları, şehre yapılmasında fayda gördükleri projeleri belediyeyle paylaşabilmelerini sağlayan "Ben Başkan Olsam" platformuyla halkı dinliyor. Alper Taban, 'Yönetim anlayışımızda her zaman sizlerin beklentisi, istekleri ve önerileri öncelik oluyor. Sizlerden gelen fikirlerle birçok konuyu ele alarak adımlar atıyoruz. Bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımızdan istifade etmek istiyoruz. Onların düşüncelerinden, fikirlerinden ve tenkitlerinizden neden istifade etmeyelim? Ben başkan olsam sloganıyla yola çıkarak sizlerin fikir ve görüşlerinizi alıyoruz. Kendinizi başkan yerine koyun, siz olsanız ne yapardınız ne görmek isterdiniz gibi. Bunların önemli şeyler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Merkez belediye binası önü, İnegöl AVM önü, İnegöl Devlet Hastanesi poliklinikler girişi, Hükümet Konağı ATM bölgesi ve İnegöl Belediyesi ek hizmet binası önünde oluşturulan "Ben Başkan Olsam" kutularına vatandaşların fikirlerini notlar şeklinde atabileceğini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Beş noktada oluşturduğumuz kutuların görünümünü güncelledik. Vatandaşlarımız bu kutular içerisine not şeklinde kanaatlerini bize iletebilirler" dedi.

Türkiye'nin en ulaşılabilir kurumu olan İnegöl Belediyesi'ne Çözüm Merkezi hatları ve son dönemim en etkili haberleşme araçları olan sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşların doğrudan iletişim kurabileceğini ileten Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak ALO153 ve 05301753000 WhastApp Çözüm Merkezi üzerinden vatandaşlarımıza anında cevap veriyoruz. Tabi sosyal medya hesaplarımızdan da vatandaşlarımızla birebir iletişim kuruyoruz. Vatandaşlarımız buradan bizlerle doğrudan iletişime geçebilir, fikir öneri ve görüşlerini iletebilirler. Şehrimizin gelişmesine katkı ve destek sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Taban: 'Gören göz olmamız lâzım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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