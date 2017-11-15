Taban: "El Ele Çalışmaya Devam Edeceğiz"

İTSO yöneticilerini ağırlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bütün kurumlarla el ele ve gönül gönüle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Taban'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Anıl, İnegöl'ün hayrına olan işlere imza atılacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti. Anıl, Taban'ın tecrübeli bir isim olduğunu ifade ederek, "Kendisini başkan vekilliği döneminden de yakinen tanıyoruz. İnegöl'ün hayrına olan işlere imza atacağına inancımız ve güvenimiz tamdır. Kendisi zaten bu manada tecrübeli bir arkadaşımız. İnegöl Belediyesi'nin işlerini başkan yardımcılığı döneminde iyi bilen bir arkadaşımız. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak İnegöl'ün menfaatleri doğrultusunda alınacak her türlü karar, yapılacak her türlü yatırımda kendisiyle birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek adına buradayız" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Marifet iltifata tabidir. İnsanlar pozitif düşündüğünde ve pozitif cümleleri kurmaya başladığında bundan kendi bile etkileniyor. Dolayısıyla şehrimizin yönetimi noktasında aynı hedeflere bakarak birlikte çalıştığımız kuruluşlardan bir tanesi de Ticaret ve Sanayi Odası'dır. Dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nın da gerçekten geçmişten bugüne gelen, çok ciddi tecrübesi olan başkanımız ve çok ciddi bir ekibi bulunmaktadır. Şehirde gerçekten ekonomiye güç katan, ekonomiye yön veren çalışmaları bizler de burada görüyoruz ve takip ediyoruz. Bundan sonrası için de devlette devamlılık esastır. Sonuçta makamlar gelip geçicidir. Bugün Alper Taban vardır, yarın bir başkası olabilir. Tabii biz kendi dönemimiz içinde inşallah bütün kurumlarla olduğu gibi Ticaret ve Sanayi Odası ile de el ele ve gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - BURSA