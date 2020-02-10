Taban döşemesinin altında esrar ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, evinin bir odasının taban döşemesinin altına kova içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, evinin bir odasının taban döşemesinin altına kova içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen H.H.T'yi takibe aldı.
Şüphelinin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odanın tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram esrar ile hassas terazi buldu.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.