Taban'dan alt yapı müjdesi İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün yağan yağmur sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile altyapıyla ilgili yaptıkları görüşmelerde yağmur suyu çalışmalarının Süleymaniye Mahallesi bölgesine kadar tamamlanması ve taşmaların önlenmesi adına çalışmaların başlayacağını duyurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dün yağan yağmur sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile altyapıyla ilgili yaptıkları görüşmelerde yağmur suyu çalışmalarının Süleymaniye Mahallesi bölgesine kadar tamamlanması ve taşmaların önlenmesi adına çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Alper Taban, Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak bölgesinde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. 1700 metrelik yeni yol yapılmasına ilişkin devam eden ve 1000 metrelik bölümü tamamlanan yolda 700 metrelik kalan kısım için de çalışmalar sürerken, Başkan Taban inceleme sırasında altyapıyla ilgili de bilgiler verdi.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Alper Taban, "Mesudiye Mahallemizde devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Dün yoğun yağmur nedeniyle taşmalar meydana geldi. Bunlarla ilgili olarak BUSKİ Genel Müdürlüğümüz ve İnegöl'deki BUSKİ Müdürlüğümüzle de gerekli görüşmeleri yaptık. Şuan inşallah Kalburt mevkiinden dereden gelen yağmur suyu çalışmasını Süleymaniye hattına kadar tamamlayıp, şehrin en düşük bölgesi olan Süleymaniye hattındaki o bölgedeki şişmelerin, taşmaların önüne geçmek için çalışmayı başlatıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla sabah bir görüşme yaptık. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Talimatını verdi ve çalışma başlayacak. Şehrin muhtelif yerlerinde de yine benzer şişmelerin olduğu yerler var. Ama küçük dokunuşlarla çözülen yerler de var. İnşallah bunları biz gündemimizden çıkarmak istiyoruz. Zaten büyük ve maliyetli olan altyapı yatırımları bir şekilde başladı. Onlar belki uzun soluklu dönüşümler olacak ama bir de kısa vadede yapılması gerekenlerin de adımlarını attığımızı kamuoyunun bilmesini istiyorum. Evet, eleştiri güzle şey, ben bunu kendime alıyorum. Burada bir eksik varsa bunları düzeltmek bizim sorumluluğumuzda. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın biz tüm mahallelerimizde bu eksikleri bir bir gidereceğiz" dedi.

1700 metre yeni yol açılıyor

Devam eden yol açma çalışmasına ilişkin de bilgi veren Taban, "Mesudiye Mahallemizde yine bir ihtiyacımız olan yol açılmasıyla ilgili süreci işletiyoruz. 1. Güzel Sokak üzerinde yaklaşık 1700 metrelik bir yolun önce temelinin oluşturulmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tamamlandığında buradan hemen altımızdaki karayoluna rahatlıkla erişebiliyor olacağız. Hatta bizler de şantiyemizdeki araçların çıkışlarını bu alandan yapalım istiyoruz ki Mesudiye Mahallemizin iç kısmından büyük araçlar işlemesin. Yolun şuanda 1000 metresini açmış bulunuyoruz. Kalan 700 metresini de tamamlayacağız. Yine buradan Ahmet Türkel Çevre Yolumuzun son etabının çıkış noktasından Mesudiye aksını karşılayan 2 kilometrelik bir hattımız var. Orası da programımızda. Orayı da açtığımızda alternatif olarak geçiş güzergahlarını bağlamış olacağız. Buradan da yaptığımız beton yol uygulamasından Alanyurt'a kadar bağlanabilecek vatandaş kolaylıkla" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA