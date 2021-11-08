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Tabak kırarak kışa 'Merhaba' dediler

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Tabak kırarak kışa 'Merhaba' dediler

Zorba Taverna, kış sezonuna kapılarını açtı. Greek eğlencenin adresi olan mekanda, önceki akşam solistleri Berfin Gürsoy ve Çiğdem Denk sahne aldı. İşte detaylar...

Bu zamana kadar Funda Arar, Ziynet Sali ve Göknur gibi pek çok ünlü ismi müzik piyasasına kazandıran Zorba Taverna, kış sezonuna kapılarını açtı.

1989 yılından bu yana Gayrettepe'de hizmet veren Greek eğlencenin adresi olan mekanda, önceki akşam solistleri Berfin Gürsoy ve Çiğdem Denk sahne aldı ve adeta klasikleşen tabak kırma olayını gerçekleştirdi. Sahnede yüzlerce tabak kıran Gürsoy ve Denk Türkçe ve Rumca şarkılarlarla konuklarına keyifli dakikalar yaşattılar.

Tabak kırarak kışa 'Merhaba' dediler

Tabak kırarak kışa 'Merhaba' dediler

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