Tabae Antik Kenti Kazı Çalışmaları

Denizli'nin Kale ilçesinde bulunan ve birçok uygarlığın izini taşıyan Tabae Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı.



Kazı çalışmalarına başkanlık yapan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların PAÜ ile Müze Müdürlüğü iş birliğiyle yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürüldüğünü söyledi.



Beyazıt, çalışmalarda antik kentin geçmiş dönemlerdeki evrelerini bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Kentteki kültür katmanlarını belirlemeyi, elde edilen eserleri koruma altına alarak turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Kazılarda, antik kentte yaşayan toplumların tarihsel süreç içerisindeki değişimlerini gün yüzüne çıkartacağız." diye konuştu.



Kazı çalışmalarında halen ilçe mezarlığı olarak da kullanılan mezarlıktaki eski mezar taşlarının temizliğini yaptıklarını dikkati çeken Beyazıt, taşlardaki yazıların okunarak Türk-İslam tarihine ait bu kültürel mirasın ortaya çıkartılmasına katkıda bulunacaklarını dile getirdi.