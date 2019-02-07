Taba-Amcham Yönetiminden Gto'ya Ziyaret

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AMCHAM) yönetimi, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, kuracakları organize sanayi bölgesi projesinin tanıtımı için Gaziantepli iş adamlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve Amerika arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bunu Los Angeles'ta kuracakları ticaret merkeziyle daha da arttıracaklarını belirtti.

Amerika'nın en çok ihracat yaptıkları ülkelerin başında geldiğini bildiren Yıldırım, "En fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri. 2018 yılında ihracatımızın yüzde 9'unu Amerika'ya yaptık. Gaziantep ile Amerika arasında 1 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var, bu ticaret Gaziantep lehine." ifadelerini kullandı.

Potansiyel pazarlar için ihracatçılara rehberlik etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Rakamlar da gösteriyor ki Amerika bizim için önemli bir pazar. Amerika'daki potansiyeli değerlendirebilmek gerek. Gaziantep Ticaret Odası olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi kapsamında Los Angeles'ta gıda sektörüne yönelik bir merkez kuruyoruz. Tüm altyapı hazır, çalışmalar tamamlandı. Bakanlık onayını bekliyoruz. Çok yakında gıda üretici ve ihracatçısı 17 üye ?rmamızla Los Angeles'ta çalışmalarımıza başlıyoruz."

TABA-AMCHAM Genel Başkanı Ali Osman Akat ise Türk Amerikan ilişkilerini geliştirmek için büyük çaba gösterdiklerini belirti.

Ekonomik iş birliğini arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Akat, her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA