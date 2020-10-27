TABA-AmCham'ın webinarında ABD'deki seçimlerin Türkiye'ye etkileri tartışıldı

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından düzenlenen online seminerde (webinar), 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminin Türkiye'ye olası etkileri ele alındı.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından düzenlenen online seminerde (webinar), 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçiminin Türkiye'ye olası etkileri ele alındı.

TABA-AmCham Genel Sekreteri Dr. Yılmaz Sönmez'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, ticaret odası, sivil toplum kuruluşları ve TABA üyeleri bir araya geldi.

"ABD Seçiminin Türkiye Ekonomisine Etkileri" konulu webinarda, mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile rakibi eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden arasında geçecek seçim yarışının sonunda kim kazanırsa kazansın Türkiye'nin ticareti artırmaya odaklanacağı düşüncesi öne çıktı.

TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, seçimleri Trump'ın tekrar kazanmasını beklediklerini belirterek, "Benim izlenimlerin bir önceki seçimden pek farklı bir sonuç çıkmayacak, Trump'ın her ne kadar oy sayısı olarak belli bir kapasiteye ulaşmamış olsa da muhtemelen meclisten yeterli delegeyi alıp başkan olarak koltuğuna oturacağını göreceğiz." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değinen Akat, "ABD'nin Çin'e karşı açtığı bir savaş var. Bildiğiniz gibi her tür üründe ciddi bir mobing ve vergiler uygulanıyor. Bu da ülkemiz için, ülkemizin ihracatı, ABD'ye yapacağı çalışmalarda ve KOBİ'lerimizin ABD'ye açılımında inanılmaz bir fırsat yaratıyor. Bu fırsat 300 yılda bir gelecek bir fırsattır. Lütfen bunu iyi değerlendirelim. Her bir KOBİ'miz geleceğin holdingi gözlemiyle ABD'ye ihracatımızı nasıl artırırız bunu profesyonelce ihracatımızı artırıcı platformlar oluşturup çalışmalıyız. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığımız hem de ABD'deki birçok sivil toplum örgütünden destek alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Biden'ın seçilmesi durumunda ABD'nin Türkiye olan ilişkilerin nasıl yol alacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Akat, şöyle devam etti:

"Zaman zaman Trump'la hükumetimiz arasında da ciddi kutuplaşmalar ve anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ama sürdürülebilirlik olarak baktığımız zaman toplumlar seyahatini ve ticaretini devam ettirecektir. Joe Biden'ın ilişkileri biraz daha yıpratacağını, daha ters adımlar atacağını ön görebiliyoruz. Bunu yapıp yapmayacağını şayet başkan olursa gözlemleyeceğiz ve deneyimleyeceğiz. Ama bence Biden'ın seçilme ihtimali şu an çok düşük. Fakat gelse bile bizim stratejik konumuzun gereği, ülkemizin değeri gereği hatta ülkemizdeki siyasi istikrar gereği herhangi bir söylem dışında ciddi bir yaptırıma girebilecek cesareti gösterebileceğini veya sıkıntı yaratacak bir duruma ulaşacağını zannetmiyorum. Her zaman için bilinmelidir ki ve bütün dünya bunun farkında, ticaret, siyasetin üstünde bir yaptırım gücüne sahip bir unsurdur. Biz de şu anki konjoktürde Çin'in alternatifi bazı çalışmalar yürütüp daha büyük hizmet potansiyeliyle ABD'ye ulaşırsak, bir takım siyasi angajmanları da daha kuvvetli bir şekilde aşarız."

"Standartlarımızı ABD standartlarına uygun hale getirmemiz lazım"

Akat 20-30 sene öncesine kadar ABD-Türkiye ticaretinin, Türkiye'nin ABD'den savunma sanayi ile ilgili alımına odaklandığını ancak son dönemde bunun artık değiştiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 3-5 senedir savunma sanayi alımı biraz azalıp daha çok son kullanıcı niteliğindeki ürünlerin ticareti de artıyor. Bu gözle görülebilir ciddi bir başarı. Hatta yazılım sektöründe dahi ülkemiz ABD'ye ihracat yapıyor. Ben inanıyorum ki biz gelecek 100 yılda ABD ile ticaretin parlayan yıldızı olarak görüleceğiz. Türkiye bir alternatif zincir dahilinde potansiyeline daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Burada çok fazla ders çalışmamız, ihracatta ehil gruplarla çalışmamız lazım. ve standartlarımızı ABD standartlarına uygun hale getirmemiz lazım."

"Trump lehine olumlu bir hava oluştu"

N.J. Chatham Bölgesi Belediye Başkanı Tayfun Selen ise son dönemde seçimlerde Trump lehine olumlu bir hava oluştuğunu dile getirdi.

Trump'ın olağan üstü bir enerjiyle mitinglere katıldığına dikkati çeken Selen, "Ben şahsen seçimleri Trump'ın kazanacağını ön görüyorum." dedi.

Selen ayrıca seçimlerde mektupla oy kullanımının da ülkede tartışma konusu olduğunu sözlerine ekledi.

"ABD ile ticaret hacmimiz, ABD'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,5"

AK Parti 23. Dönem Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu da kritik bir seçim sürecine doğru gidildiğini dile getirdi.

Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Bayramoğlu, "Bu rakam neredeyse ABD'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,5'i, yani yüzde 1'i bile değil." dedi.

Siyasi istikrarın ekonomik istikrarla bağlantılı olduğunu ve siyasi istikrarın ekonomik istikrarı sağlayan ve tetikleyen bir unsur olduğunu belirten Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Seçime 1 hafta kaldı hala belirsizliğini devam ettiriyor. Ben her adayla da ilgilenmiyorum. Çünkü beni 4 Kasım günü ABD başkanı kim olacaksa o daha çok ilgilendiriyor. Çünkü ondan sonra nasıl bir yol haritası çizeceğimiz, o insanlarla nasıl çalışacağımız bizim açımızdan daha önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak