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TAB Genel Başkanı Ziya Şahin güven tazeledi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
TAB Genel Başkanı Ziya Şahin güven tazeledi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanlığına Ziya Şahin yeniden seçildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanlığına Ziya Şahin yeniden seçildi.

TAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 6. Genel Kurulu Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda TAB Genel Başkanlığına Ziya Şahin yeniden seçilerek güven tazeledi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: TAB Genel Başkanı Ziya Şahin güven tazeledi - Haberler Ekonomi
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