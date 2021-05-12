TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'den İsrail'e kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'den İsrail'e kınama

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'den İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayınladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayınladı.

Şahin mesajında şunları söyledi; "Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail, orantısız güç kullanarak saldırmıştır ve saldırmaya da devam etmektedir. İsrail'in hedef ayrımı gözetmeden savunmasız Filistinlilere karşı orantısız güç kullanması, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmaktadır. İsrail'in, bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ancak İsrail'in yaptığı hukuk tanımaz saldırılar karşısında Dünya yine sessiz. İkiyüzlü batı medyası da İsrail şiddetini gizlemekle meşgul. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası aktörleri ve tüm dünya ülkelerini İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında hapsetmeye çalışan ve özgürce yaşamasını engelleyen İsrail'in, uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermesini bekliyoruz. Bizler Türk halkı olarak, her zaman mazlumun yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Dünya sessiz kalsa da Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanındadır" - MUĞLA

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'den İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Filistinliler topraklarını Yahudilere mi sattı? İşte meselenin aslı
Filistinliler topraklarını Yahudilere mi sattı? İşte meselenin aslı
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'den İsrail'e kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:55:36. #1.15#

title