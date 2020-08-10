TAB Başkanı Şahin, "Geven balı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olacaktır"
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TAB Başkanı Şahin, "Geven balı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olacaktır"

- TAB Başkanı Şahin, "Geven balı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olacaktır" Geven balının merkezi olan Elazığ'da hasat yaptıklarını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "İnşallah Geven balı Türkiye'nin çiçek balları statüsünde Avrupa'ya açılan bir...

10.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:52

- TAB Başkanı Şahin, "Geven balı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olacaktır"

ELAZIĞ - Geven balının merkezi olan Elazığ'da hasat yaptıklarını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "İnşallah Geven balı Türkiye'nin çiçek balları statüsünde Avrupa'ya açılan bir pencere olacaktır" dedi.

TAB tarafından düzenlenen program kapsamında Elazığ'a gelen TAB Başkanı Ziya Şahin ve 23 il başkanı bal hasadına katıldı. Kovancılar Beşpınar köyünde düzenlenen etkinlikte, dualar eşliğinde bal hasadı yapıldı. Ardından bölgedeki arıcıların sorunları ve talepleri ele alındı.

Bir balda hasat edilirken en büyük kriterin balın çerçevede 4'de 3'ünün sırlanmış olması gerektiğini belirten TAB Başkanı Ziya Şahin, "Olgun olarak tabir ettiğimiz bal budur. Çünkü suyu uçurulmuştur ve olgunlaştırılmıştır. Bu nedenle ben arkadaşımızı canı gönülden kutluyorum. Geven balımızın merkezi olan Elazığ'da böyle bir hasat şenliğinde arkadaşlarımızla birlikte olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. İnşallah Geven balı Türkiye'nin çiçek balları statüsünde Avrupa'ya açılan bir pencere olacaktır" dedi.

2020 yılının bal hasadını yaptıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Arıcılık sadece Türkiye'de değil dünyanın tamamında gerçekten herkesin önemsediği zor ve zahmetli bir sektördür. Elazığ'da da bizler arıcılar birliğimizle birlikte hem organik arıcılığımızı geliştirmek hem de konvansiyonel arıcılıkta kapasitemizi yükseltmek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Özellikle Maden, Sivrice, Karakoçan ve Keban ilçelerimizde yürüttüğümüz organik arıcılığın yanında binin üzerinde kayıtlı arıcılıkla uğraşan arıcılarımız var. Yıllık mevsime florasının gelişmişliğine göre değişmekle birlikte yaklaşık bin ton civarında bal hasadı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Beşpınar Köyünde etkinlik düzenlediklerini aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, "Bizler 2020 üretimine Şubat ayından itibaren yaklaşık 6 ile 8 aydır yayladayız. Arıcılarım baraka ve çadırda sosyal aktivitelerden kısıtlı olarak yaşamaktalar. Özellikle pandemiden dolayı bu sene çok ciddi sıkıntılar yaşandı ama çok şükür biz bal hasadına yaklaştık. Elazığ'da şuan da bal hasadımız gerçekleştirilmektedir. İnşallah hayırlı ve bereketli olur. Geçen seneye göre kısmen de olsa yüzde 30 yüzde 40 verim düşüklüğü var. Ancak biz yine de her şeye rağmen hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

TAB Başkanı Şahin, 'Geven balı Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi olacaktır'

Kaynak: İHA

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