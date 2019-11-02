TAB Başkanı Şahin: "Çam balı ilaç niyetine satılacak"

02.11.2019 11:46

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinatörlüğünde yürütülen ve Türk çam balının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilinin yapılmasının hedeflendiği proje için toplantılar sürüyor. Toplantıda Türk çam balının uluslararası coğrafi tescillerinin yapılması ve standartlarını belirlenmesi konuları ele alındı.



"Çam balı ilaç niyetine satılacak"



Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, proje hakkında bilgi vererek, "Bu proje ile er şeyden önce kalite kriterlerimizi uluslararasına taşımış oluyoruz. Kendi ülkemizde ne kadar olursanız olun, ne kadar bal satarsanız satın. Uluslararası zincirde yoksanız siz öncelikle kaybetmişsiniz demektir. Biz çam balı üreticileri olarak bu güne kadar kaybettik. Türkiye'deki Arıcılar Birliklerimizin kararı sayesinde biz sahaya indik, dünyaya açıldık. İlk önce uluslararası coğrafi tescillerimiz, arkasından uluslararası balımızın standardımızın belirlenmesi geliyor. 4-5 yıl sonra Türkiye'deki çam balları eczanelerde ilaç niyetine satılabilecek. Arıcıya ve birliklerimize inanıyorum. Bizim en büyük hedef kitlemiz tüketicilerdir. Bu yüzden biz balımızın kimyasal özelliklerini, parmak izlerini, tıbbi aktivitelerle beraber belirleyip Avrupa'ya açılmak istiyoruz. Bugüne kadar sokak köşelerinde bir takım ballarla ilgili 'şuna iyi gelir buna iyi gelir' diyorlar. Elinizde belge var mı yok, araştırma var mı yok. Onun için Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje ile yurtdışına sadece çam balını değil, bu sene çam balını, 2 sene sonra da kestane ballarımızı, ayçiçek ve pamuk ballarımızı, narenciye ballarımızı açacağız. Artık Türkiye arıcısı bilimsel ar-ge faaliyetlerine dayalı olarak yurt dışına açılacaktır" dedi.



Ayrıca Ziya Şahin, "2020 yılında Türkiye'de arı ürünlerini Uluslararası Standart Belirleme Kuruluna taşıdık. Fransa'da yapıldı. Çam balının tartışılması, kimliklendirilmesi ve standardının belirlenmesi konusunda karar alındı. 2020'de toplantıyı Türkiye'ye aldık. Türk Çam balının önümüzdeki yıllarda uluslararası standardı belirlenecektir. Arkasından diğer ballarımız devreye giriyor. Kademe kademe belirlenmiş olacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA