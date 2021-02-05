Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.
Videoda, geri sayımın ardından TCG Kınalıada Korvetinden atılan Atmaca mermisinin, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor.
Atışta görevli TSK personeli, hedefin vurulmasını alkışlayarak kutluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici