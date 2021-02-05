Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi
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Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

05.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:13
Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.

Videoda, geri sayımın ardından TCG Kınalıada Korvetinden atılan Atmaca mermisinin, denizin ortasındaki hedefi tam isabetle vurduğu görülüyor.

Atışta görevli TSK personeli, hedefin vurulmasını alkışlayarak kutluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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