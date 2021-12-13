T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında teknik arıza - Haberler
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T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında teknik arıza

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında teknik arıza
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler, Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılıyor.

İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler, Cibali- Üniversite istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin, Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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