T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında teknik arıza
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler, Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılıyor.
İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler, Cibali- Üniversite istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin, Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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