T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza giderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza giderildi

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda teknik arıza giderildi
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza giderilerek seferler normale döndü.

İSTANBUL (AA) - T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza giderilerek seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler bir süre Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmıştı.

Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

 Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

 Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title