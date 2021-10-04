T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu - Haberler
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T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı.

İSTANBUL (İHA) - T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Akşam saatlerinde Mescid-i Selam durağından çıkarak Topkapı yönünde ilerleyen tramvay, Demirkapı istasyonunda arızalanarak durdu. Tramvaydaki yolcular araçtan indi veqqq yollarına yürüyerek devam etti. T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattı yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul Twitter hesabından yaşanan arıza nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." denildi. - İSTANBUL

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